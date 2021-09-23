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Депутат Рады уместил в одно предложение суть турецко-украинских отношений

23 сентября 2021, 09:25  •  113 • Политика
Депутат Верховной рады Олег Волошин уместил в одно предложение суть украино-турецких отношений. Из его слов следует, что радость президента Украины Владимира Зеленского от крымского демарша главы Турции Реджепа Эрдогана была преждевременной.
По словам Волошина, всё дело в том, что Турция не относится к Украине как к партнёру, а лишь использует её, пока это выгодно. В качестве примера он привёл ситуацию с важным для Киева саммитом "Крымская платформа". По его словам, он лично говорил насчёт гостей этой встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и тот уверил, что Эрдоган первым согласился принять участие в ней и пообещал, что непременно приедет.
"И не приехал. И не объяснился", - напомнил Волошин.
По его словам, всё отношение Анкары к Украине заключается в том, что: "Покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даём, но уважать вас особо мы не будем".
Напомним, ранее Зеленский поблагодарил Эрдогана за то, что тот отказался признавать выборы в Госдуму на территории Крыма в связи с тем, что это якобы "украинская территория".

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