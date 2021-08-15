Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com

На Украине укореняется русофобия

Многие украинцы не любят Россию, и этот факт ничего не изменит. Даже если Крым "вернется" в Незалежную, а РФ еще и "подарит" Кубань, немалая часть украинского общества все еще будет ненавидеть соседнюю страну. Об этом заявил нардеп от "ОПЗЖ" Олег Волошин.

По словам политика, часть украинцев боится восстановления дружеских отношений между государствами, они искренне, "всеми фибрами души" испытывают ненависть к России. Особенно на западе Незалежной считают РФ "источником зла".

Как сообщил Волошин в эфире телеканал NewsOne, среди некоторых украинских политиков также сильны русофобские настроения. Так, в список ненавидящих Россию, по мнению нардепа, входит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко, посол Незалежной в Великобритании.

Волошин указал на то, что этот слой украинского общества полагает, что все трудности Незалежной закончатся, как только страна окончательно разорвет все связи с РФ, а также присоединится к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

Ранее Кулеба пообещал исправить "историческую ошибку" по Крыму через несколько дней. 23 августа в Киеве состоится "Крымская платформа". Украина надеется, что это мероприятие станет первым шагом к "возвращению" полуострова. Любопытно, что союзники Незалежной довольно холодно отнеслись к этой инициативе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена посещать мероприятие, хотя прилетит в столицу Незалежной накануне.

В России же глава МИД Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" "шабашем".