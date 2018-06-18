Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Для Пентагона это осваивание денег»: США планируют разработать сетевую структур...
Шахназаров: Россия должна извлечь выгоду из ослабления Европы!
На Украине возбудили дело после избиения журналиста
Борис Надеждин от Партии роста подал документы кандидата на пост губернатора Под...
Главная / В России

Депутат Рады: Украина может потерять Карпаты

18 июня 2018, 17:09  •  119 • В России

Странно, но крик души парламентария Верховной Рады не нашел отклика в украинских СМИ. Обложки их сайтов не бьют тревогу, редакции не созывают круглые столы и в новостной повестке откровение депутата находится где-то между ограничениями движения в Киеве и выпавшим из поезда военнослужащим. А между тем, лидер партии «За жизнь» рисует апокалиптические картины будущего Украины.

- У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа, - предупреждает Вадим рабинович. - Сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат.

Речь, конечно, не о географии, а об экологии и национальном достоянии. И об отношении «западных партнеров», разумеется. А оно похоже на отношение циничного хозяина к малоразвитой колонии, которая существует только для того, чтобы ее доить. Зачем рубить свой лес, если под боком есть донор, 17 процентов территории которого этот лес и занимает. Лес в обмен на продовольствие...

А ведь мораторий на экспорт кругляка был едва ли не единственным самостоятельным решением действующей власти. И именно поэтому оно не нашло понимания у «европейских друзей». К слову, они также требуют отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. И если Киев пойдет на это, то Украина начнет продавать себя по кускам под видом западных инвестиций. Впрочем, Рабинович считает, что это еще полбеды. Фактически незалежная уже загнала себя в финансовую ловушку, из которой выход только один. И он - не из приятных.

- До конца 2018 года Украине необходимо выплатить по долгам 12,5 миллиардов долларов, в 2019-м году – 12,1 миллиард, а до конца 2020 года – еще 10,2 миллиардов. Всего мы должны 117 миллиардов долларов! - считает Вадим Рабинович. - Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Украина не в состоянии вернуть эти деньги.

Единственный выход для Украины - дефолт, считает депутат Верховной Рады. И говорит он это, заметьте, в эфире не российского, а украинского телевидения. Так и до дела по статье «госизмена» недалеко. Не для депутата, так для главного редактора канала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

119
Источник
Похожие новости
17 июня 2018, 18:24
Минобороны: Студентов-призывников начали готовить в Учебно-военных центрах
18 июня 2018, 17:09
Экс-министру Михаилу Меню нашли место в Счетной палате
16 июня 2018, 17:54
«Обеспечить новое качество роста»: правительство внесло в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС

17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
17 июня 2018, 19:54
«НЛО или Трамп»: как в России отреагировали на появление в небе инверсионного следа от ракеты «Союз»
18 июня 2018, 13:54
Путин не будет смотреть матч Россия-Египет
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 09:39
Вся Россия аплодирует! На коленях
14 июня 2018, 18:39
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
11 июня 2018, 21:09
Путин выбрал новую жертву (Руслан Осташко)
12 июня 2018, 06:54
47 ронинов нашего хутора
13 июня 2018, 05:39
Полная капитуляция товарища Ына
15 июня 2018, 15:54
«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
16 июня 2018, 01:39
Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.