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Депутат Рады указал на виновных в ссоре Украины и России

27 ноября 2020, 11:25  •  196 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Представитель "Оппозиционной платформы" раскритиковал власть в попытках "нагадить" своим соседям
Запад навязал украинцам идею о необходимости ведения войны с Россией, превратив территорию Незалежной в территорию для ведения военных действий против РФ. Таким образом, Украина является лишь зависимым субъектом в международной политике, заявил депутат Рады, представитель фракции "Оппозиционная платформа" Ренат Кузьмин.
Парламентарий напомнил, что Петр Порошенко принял стратегию национальной обороны, предусматривающую использование территории государства для ведения военных действий против России, что, на взгляд Кузьмина, является государственным преступлением. Фактически Украина представляет собой театр военных действий Запада, добавил чиновник.
Также парламентарий напомнил об указе действующего украинского президента, разрешающего проведение военных учений НАТО в пределах Украины на протяжении года. По мнению народного избранника, Минобороны РФ может воспринять отработку учений альянса у своих границ как угрозу для государства и принять ответные меры с нападением на объекты Незалежной, отмечает телеканал "360".
Также парламентарий добавил, что представители украинской власти пытаются обогнать друг друга в стремлении показать "патриотизм", стремясь преуспеть в попытках "нагадить" РФ. Итогом столь сомнительных соревнований стало уничтожение государственной промышленности, образования, социальной сферы и медицины.
Ранее Кузьмин обвинил команду Зеленского в обмане всех украинцев из-за невыполнения обещаний по остановке принудительной украинизации населения и миру в Донбассе.

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