Депутат Рады требует от «Слуги народа» признать, что Украина «отдана на съедение» МВФ

Киев, 17 июня. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович прокомментировал проект программы украинского правительства. По его словам, Украина «отдана на съедение» Международному валютному фонду (МВФ) и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Ранее правительство Украины внесло на рассмотрение в Раду проект программы деятельности кабмина. Документ из 10 страниц не содержит конкретных цифр или показателей. Рассматривающий проект комитет Рады подверг критике документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.

Рабинович в эфире телеканала «112.Украина» отметил, что в новой программе «больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки».

«Напишите [обращается к депутатам «Слуги народа»] честно, что Украина завоевана и отдана на съедение Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос «выкачивает кровь» из Украины, МВФ убивает наши перспективы. Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы — клубнику некому убирать», — цитирует Рабиновича РИА Новости.

Политик подчеркнул, что киевские власти ставят своей целью исключительно «нагнетание антироссийской риторики», тогда как нужно восстанавливать экономику страны, налаживая отношения со странами СНГ.

«Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой властью делать», — резюмировал парламентарий.

Новая программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ 10 июня. Она рассчитана на 18 месяцев. Ее общий объем составляет 5 млрд долларов. После первого транша на 2,1 млрд долларов, Киев получит еще четыре транша. В МВФ полагают, что это поможет Украине «справиться с вызовами пандемии», «продвинуть небольшой спектр ключевых структурных реформ» и «сохранить достижения».

Ранее политолог Владимир Карасев выразил мнение, что МВФ запустил процесс распада Украины. По его словам, «публичными условиями выделения кредита были принятие «антиколомойского» закона и слив украинского земельного фонда под людей Джорджа Сороса». С точки зрения Карасева, парламент Украины выполнил эти условия.

Политолог напомнил, что западная экономика переживает кризис из-за последствий пандемии COVID-19 и «выходить из кризиса удобнее за счет стран третьего мира, таких, как Украина».