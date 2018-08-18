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Депутат Рады сравнил Украину с шахидом

18 августа 2018, 14:09  •  39 • Украина
Идея прекратить ж/д сообщение между Россией и Украиной напоминает шахидские методы. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Линько.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу, ранить его, но ты в конце концов умрёшь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит», — цитирует политика NewsOne.

По его словам, Москва, вероятно, «не ощутит никакого дискомфорта» от отмены ж/д сообщения, в отличие от Киева.

«Надо пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву, но делать это не репрессивными методами», — пояснил депутат.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос возможного прекращения ж/д сообщения с Россией. 

Президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал намерение Киева разорвать ж/д сообщение с Москвой.

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