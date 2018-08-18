Депутат Рады сравнил Украину с шахидом

Идея прекратить ж/д сообщение между Россией и Украиной напоминает шахидские методы. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Линько.

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу, ранить его, но ты в конце концов умрёшь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит», — цитирует политика NewsOne.

По его словам, Москва, вероятно, «не ощутит никакого дискомфорта» от отмены ж/д сообщения, в отличие от Киева.

«Надо пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву, но делать это не репрессивными методами», — пояснил депутат.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос возможного прекращения ж/д сообщения с Россией.

Президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал намерение Киева разорвать ж/д сообщение с Москвой.