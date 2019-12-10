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Депутат Рады спутал Aurus Путина с Rolls-Royce

10 декабря 2019, 05:39  •  44 • В мире
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко спутал кортеж Aurus Владимира Путина с Rolls-Royce. Он также рассказал о том, что движению машин помешал случайный велосипедист.
Украинские политики из окружения Петра Порошенко пристально следят за переговорами лидеров "нормандской четвёрки" в Париже. Это становится ясно благодаря сообщениям, опубликованным депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко.
Парламентарий выложил видео, где демонстрируется кортеж президента России Владимира Путина, который якобы был больше, чем у Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Как утверждает Гончаренко, поездку "русского царя" на Rolls-Royce сорвал случайный велосипедист.
"Конечно, далеко мы уже ушли от "братьев". У них всё ещё ценностью является количество и цена автомобилей", - попытался поиздеваться нардеп.
Впрочем, Гончаренко иронично ответили простые пользователи Сети, напомнив про подаренный Эстонией президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед.
"Велосипедист - это из кортежа Зеленского", - пошутил один из комментаторов.
Отметим, что президент России передвигается на автомобиле Aurus, а не на Rolls-Royce. Aurus является маркой автомобилей премиум-класса, за разработку которых отвечает КБ НАМИ. Всего в 2020 году планируется собрать 200 машин, а в 2021-м - довести производство до 500 единиц.
По данным минпромторга на октябрь 2019 года, всего было получено около 600 предзаказов, причём стоимость машины в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Активно Aurus пользуется президент России Владимир Путин, что служит отличной рекламой проекта.
facebook.com/alexeygoncharenko

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