Депутат Рады спутал Aurus Путина с Rolls-Royce

Украинские политики из окружения Петра Порошенко пристально следят за переговорами лидеров "нормандской четвёрки" в Париже. Это становится ясно благодаря сообщениям, опубликованным депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко.

Парламентарий выложил видео, где демонстрируется кортеж президента России Владимира Путина, который якобы был больше, чем у Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Как утверждает Гончаренко, поездку "русского царя" на Rolls-Royce сорвал случайный велосипедист.

"Конечно, далеко мы уже ушли от "братьев". У них всё ещё ценностью является количество и цена автомобилей", - попытался поиздеваться нардеп.

Впрочем, Гончаренко иронично ответили простые пользователи Сети, напомнив про подаренный Эстонией президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед.

"Велосипедист - это из кортежа Зеленского", - пошутил один из комментаторов.

Отметим, что президент России передвигается на автомобиле Aurus, а не на Rolls-Royce. Aurus является маркой автомобилей премиум-класса, за разработку которых отвечает КБ НАМИ. Всего в 2020 году планируется собрать 200 машин, а в 2021-м - довести производство до 500 единиц.

По данным минпромторга на октябрь 2019 года, всего было получено около 600 предзаказов, причём стоимость машины в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Активно Aurus пользуется президент России Владимир Путин, что служит отличной рекламой проекта.

facebook.com/alexeygoncharenko