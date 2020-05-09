Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нац...
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Главная / Украина

Депутат Рады Шуфрич предложил отменить запрет на георгиевскую ленту на Украине

09 мая 2020, 14:10  •  110 • Украина
Киев, 9 мая. Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» внес законопроект, снимающий запрет на использование в стране георгиевской ленты. На сегодняшний день на Украине за использование данного символа полагается крупный штраф, а также административный арест.
Законопроект о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был размещен на сайте парламента Украины. В пятницу документ был передан на рассмотрение.
В течение пяти лет на Украине действует закон о декоммунизации. За изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики там полагается уголовная ответственность. Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу в 2017 году. За использование данного символа полагается штраф до 2550 гривен. При повторно нарушении гражданина Украины могут оштрафовать на 5100 гривен или арестовать на 15 суток.
Напомним, в прошлом году в Запорожье полицейские довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой. Запись инцидента, произошедшего 9 мая, была опубликована в социальных сетях, пишет газета «Известия».
Автор: Сергей Андреев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
09 мая 2020, 05:10
Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
08 мая 2020, 11:10
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
09 мая 2020, 09:10
Черное море станет смертельной ловушкой для союзников Украины
08 мая 2020, 14:10
Энергетика: Как один "патриот" Украины нанес вреда больше, чем все агенты Кремля вместе взятые
08 мая 2020, 18:10
МВФ взял в руку новую плетку для Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
05 мая 2020, 04:10
Бредихин поддержал идею Гордона об отказе Украины от Донбасса
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
05 мая 2020, 00:10
"Запах воздуха свободы": В Нью-Йорке тела складывают просто на улице (Саня Во Флориде)
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ответом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.