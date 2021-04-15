Депутат Рады Ренат Кузьмин и бывший глава СНБО Украины Владимир Горбулин о шансах сохранить украинскую государственность

Горбулин сравнил обострение на Донбассе с Карибским кризисом – «Украина может превратиться в поле боя России и США», «при этом риски для украинской государственности резко возросли». Кузьмин это мнение разделяет, отмечая, что «страна находится в шаге от горячей фазы противостояния». Украинское государство показало себя неэффективным, – резюмирует бывший министр юстиции Елена Лукаш, – и Запад принял решение это неэффективное государство снести, для чего воспользуется нынешним обострением».

После распада СССР на Украине, обретшей независимость, ожидали, что Запад теперь будет заниматься тем, чем раньше занималась Москва – дальнейшим укреплением и развитием Украины, объясняет Елена Лукаш. Но у Запада не было цели укреплять и развивать Украину. В итоге никакого «плана Маршалла» в Киеве не дождались, как и западных инвестиций, а продолжать развивать страну собственными силами элита, унаследовавшая страну, не смогла. Вместе с тем Киев, вместо того, чтобы налаживать партнёрские связи с Москвой, выбрал противоположную тактику и фактически объявил России войну. Шансов на сохранение у государства при таких раскладах, как отмечает Лукаш, невелики, ибо никто в этом не заинтересован. Ни Запад, ни Россия, ни сама Украина с её компрадорскими властями.

«Нужно помнить, – подхватывает Кузьмин, – что Украина – страна, захваченная аферистами и мошенниками, состоящими вассалами иностранцев. Восьмой год Украиной управляют извне. Украинская власть не представляет украинский народ, а работает исключительно в интересах западного капитала. И если Украине скомандуют начать войну, она её начнёт. В Москве, видимо, долгое время не могли этого уразуметь, а, уразумев, привели войска в полную боевую готовность. Ведь дать команду «в атаку!» Запад может в любую минуту». Кстати, Кузьмин особо отметил, что раньше ни один украинский политик не решался создать в стране иностранные военные базы, понимая, что это – тюрьма (что оговаривается в конституции страны). А нынешние (как и предыдущие), наплевав на закон, санкционировали их строительство.

Несколько лет Западу удавалось использовать нерешительность Москвы, отмечает Горбулин. Когда надо, пугали новыми санкциями, в других случаях намекали, что при военной эскалации непременно поддержат Украину оружием и, возможно, даже личным военным участием. И Москва не решалась решить украинский вопрос. Но теперь всё изменилось – в Кремле раскусили, что Запад блефует. И решили идти до конца, что подтверждает тот факт, что наращивание российской группировки на границе не свернули даже после разговора президентов России и США. Западный блеф больше не работает. А реально защищать украинскую государственность Запад не станет. Горбулин называет нынешнюю ситуацию «критической» и расписывает разрушительные последствия применения на Украине боевой авиации и ракетной техники России.