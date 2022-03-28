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Депутат Рады разоблачил советника Зеленского: "Мастер-класс как нужно лгать"

28 марта 2022, 18:20  •  299 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива показал, что один из главных советников Зеленского ранее проводил обучение искусству врать в выступлениях.
Депутат Верховной рады Илья Кива показал видео, на котором один из главных идеологов нынешнего нацистского режима Порошенко - Зеленского на Украине даёт психологический мастер-класс по искусству вранья.
"Надо делать обратное реальному положению вещей", - учит своих последователей технологии лжи один из главных советников еврея-нациста Зеленского.
Вся действительность и реальность на Украине состоит из откровенной лжи, манипуляций и обмана. Как, в общем-то, и сама Украина... На видео главный спикер Украины Арестович-карамелька проводит мастер-класс: как нужно лгать, чтоб тебе поверили!!!
- написал депутат ВР Кива.
Отметим, Арестович является одним из главных спикеров режима Порошенко - Зеленского по ходу спецоперации на Украине. В своих видеообращениях к бандеровцам Арестович каждый день рассказывает о "107 сбитых самолётах, 16 000 убитых российских солдатах, контрнаступлениях ВСУ на всех участках и скором, неминуемом поражении и крахе России", напоминает Кива.
Потом, когда всё закончится, они все сядут и просто уедут, сказав тем, кому удасться выжить: а мы вас не просили нам верить,
- предполагает украинский депутат Кива.
Известно, что Арестович окончил Одесский институт сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. С 1994 по 2005 год служил в Главном управлении разведки, является майором запаса, имеет множество связей среди нацистских бандеровских деятелей Украины.
Ранее идеолог неонацистского режима Зеленского Алексей Арестович приказал боевикам-бандеровцам прекратить пытки русских пленных и "не палиться", выкладывая видео с пытками в интернет.

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