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Депутат Рады разоблачил советника Зеленского: "Мастер-класс как нужно лгать"
28 марта 2022, 18:20 • 299 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива показал, что один из главных советников Зеленского ранее проводил обучение искусству врать в выступлениях.
Депутат Верховной рады Илья Кива показал видео, на котором один из главных идеологов нынешнего нацистского режима Порошенко - Зеленского на Украине даёт психологический мастер-класс по искусству вранья.
"Надо делать обратное реальному положению вещей", - учит своих последователей технологии лжи один из главных советников еврея-нациста Зеленского.
- написал депутат ВР Кива.
Отметим, Арестович является одним из главных спикеров режима Порошенко - Зеленского по ходу спецоперации на Украине. В своих видеообращениях к бандеровцам Арестович каждый день рассказывает о "107 сбитых самолётах, 16 000 убитых российских солдатах, контрнаступлениях ВСУ на всех участках и скором, неминуемом поражении и крахе России", напоминает Кива.
- предполагает украинский депутат Кива.
Известно, что Арестович окончил Одесский институт сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. С 1994 по 2005 год служил в Главном управлении разведки, является майором запаса, имеет множество связей среди нацистских бандеровских деятелей Украины.
Ранее идеолог неонацистского режима Зеленского Алексей Арестович приказал боевикам-бандеровцам прекратить пытки русских пленных и "не палиться", выкладывая видео с пытками в интернет.
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