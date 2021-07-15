Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в прямом эфире разоблачил власти Украины в вопросе "Северного потока - 2", заявив о большом обмане украинцев и афёре Киева с русским газом.

Напомним, из Киева регулярно сыпятся угрозы и заявления в тщетной попытке остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Украинские власти бьются за транзит русского газа в Европу, прекрасно понимая, что с запуском нового проекта, прокачка через Незалежную пойдёт значительно меньшими объёмами.

Однако, громкие заявления о том, что якобы, газопровод можно будет остановить и после того, как его введут в эксплуатацию (об этом не так давно заявили в "Нафтогазе"), не более чем большой обман Киева своих же граждан.

Об этом в прямом эфире украинского телеканала "Наш" заявил д епутат Верховной рады Александр Дубинский. Он подчеркнул, что лично не знает ни единого случая, когда бы подобный проект блокировали уже после запуска.

Нардеп, в частности, напомнил о том, что это коммерческий проект, который находится вне компетенции Украины, а, следовательно, и возможностей влиять на "Северный поток - 2" у Киева нет.

Депутат также разоблачил афёру украинских властей с русским газом и его покупкой и оформлением под видом венгерского. А потом красиво пытаются всех уверить в том, что, якобы, уходят " от газовой зависимости" от России, а на самом деле просто воруют деньги.

"Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования, - цитирует РИА Новости заявление Дубинского. - Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены".