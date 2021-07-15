Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом

15 июля 2021, 06:10  •  243 • Политика
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в прямом эфире разоблачил власти Украины в вопросе "Северного потока - 2", заявив о большом обмане украинцев и афёре Киева с русским газом.
Напомним, из Киева регулярно сыпятся угрозы и заявления в тщетной попытке остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Украинские власти бьются за транзит русского газа в Европу, прекрасно понимая, что с запуском нового проекта, прокачка через Незалежную пойдёт значительно меньшими объёмами.
Однако, громкие заявления о том, что якобы, газопровод можно будет остановить и после того, как его введут в эксплуатацию (об этом не так давно заявили в "Нафтогазе"), не более чем большой обман Киева своих же граждан.
Об этом в прямом эфире украинского телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он подчеркнул, что лично не знает ни единого случая, когда бы подобный проект блокировали уже после запуска.
Нардеп, в частности, напомнил о том, что это коммерческий проект, который находится вне компетенции Украины, а, следовательно, и возможностей влиять на "Северный поток - 2" у Киева нет.
Депутат также разоблачил афёру украинских властей с русским газом и его покупкой и оформлением под видом венгерского. А потом красиво пытаются всех уверить в том, что, якобы, уходят "от газовой зависимости" от России, а на самом деле просто воруют деньги.
"Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования, - цитирует РИА Новости заявление Дубинского. - Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






243
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 00:40
НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса
15 июля 2021, 00:40
"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
14 июля 2021, 22:50
Трансляции доступны всем, но: Причина отказа от публичной демонстрации выборов оказалась банальной
15 июля 2021, 00:40
В США выступили с призывом к военной интервенции на Кубу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 09:15
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик
11 июля 2021, 18:45
Кучма признался в величайшем обмане. Гордон в восхищении: "Лучший президент!"
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.