Депутат Рады рассказала о родившемся в результате «евромайдана» монстре

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец рассказала о том, как на Украине «революция родила монстра».

Об этом она написала в своём блоге на сайте портала «Украинская правда».

По её мнению, подобным «монстром» является ещё больше разбогатевший олигархат на фоне тяжёлой ситуации в украинской экономике. При этом указанные олигархи стали хитрее, чем во времена экс-президента страны Виктора Януковича.

В качестве подтверждения своей позиции депутат приводит результаты рейтинга, составленного инвестиционной компанией Dragon Capital, который свидетельствует о том, что состояние 100 богатейших людей Украины за последний год росло в 12 раз быстрее, чем ВВП страны, а 100 олигархов сконцентрировали в своих руках $37,5 млрд, что составляет половину государственного долга Украины.

«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближённые к режиму олигархи сказочно обогащаются», — отметила она.

По словам Богомолец, ситуация в настоящий момент намного хуже, чем при Януковиче, из-за того что в те времена все знали, что режим якобы преступен, а теперь олигархи стали самыми ярыми «патриотами».

«И теперь под лозунгами реформ, патриотизма и под украинскими флагами они безнаказанно разворовывают страну и уничтожают любое сопротивление их безобразной системе», — подчеркнула депутат от БПП.

По её словам, власть узурпировала монополию на патриотизм, поэтому каждого, кто имеет смелость выступить против, она записывает в национальные предатели.

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — ещё более хитрого, находчивого и жестокого», — добавила политик.

Ранее издание «Новое время», ссылаясь на совместное с инвестиционной компанией Dragon Capital исследование, указало, что президент Украины Пётр Порошенко за 2017 год увеличил своё состояние на 10% — до $1,1 млрд — и вошёл в шестёрку богатейших людей страны.

19 октября украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ для населения страны подорожает с ноября на 23,5%.