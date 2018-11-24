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Депутат Рады рассказал, как правительство «дурит украинцев» и «с протянутой рукой бегает по миру»

24 ноября 2018, 12:24  •  59 • Политика
Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук рассказал, как правительство страны «дурит украинцев», уверяя, что стране нужен очередной транш МВФ. «"Дай, дай, дай" — с протянутой рукой бегают по миру», - возмутился политик, заявив, что есть и другие варианты улучшения финансовой ситуации в стране.
Игорь Мосийчук раскритиковал правительство Украины в эфире телеканала 112. По его мнению, украинцев «дурят», уверяя, что если срочно не принять бюджет, в стране наступит дефолт.
По мнению депутата Верховной Рады, вместо этого кабмину следовало бы переработать бюджет, изменив его направления, и полностью изменить Налоговый кодекс. «Они еще и налоги поднимают — кто будет их платить», - спросил он.
Мосийчук напомнил, что правительство стремится получить новый транш МВФ для обеспечения уже существующих долгов страны. «Почему только "дай, дай, дай" - с протянутой рукой бегают по миру», - возмутился он, назвав такую стратегию попрошайничеством и унижением страны.

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