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Депутат Рады расплакалась во время заседания

01 ноября 2019, 12:24  •  87 • Украина
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбандлингу украинской газотранспортной системы. 
 
© Кадр: видео YouTube/Українська правда news
 

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале издания «Украинская правда».

«Вчера в комитете мы достигли каких-то договорённостей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены», — сказала она, заплакав. 

После этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков попросил её: «Не плачьте, пожалуйста».

Ранее Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об анбандлинге «Нафтогаза».

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