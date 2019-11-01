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Депутат Рады расплакалась во время заседания
01 ноября 2019, 12:24 • 87 • Украина
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбандлингу украинской газотранспортной системы.
© Кадр: видео YouTube/Українська правда news
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале издания «Украинская правда».
«Вчера в комитете мы достигли каких-то договорённостей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены», — сказала она, заплакав.
После этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков попросил её: «Не плачьте, пожалуйста».
Ранее Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об анбандлинге «Нафтогаза».
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