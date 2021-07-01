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Депутат Рады раскрыла "тайный смысл" закона о коренных народах Украины

01 июля 2021, 23:10  •  138 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Кира Рудык прокомментировала принятие закона о коренных народах страны без русских. Она назвала его "важным шагом на пути к возвращению Крыма Украине".
В интервью изданию "Обозреватель" Рудык заявила, что Киев "дал чёткий сигнал крымским татарам и всем миру", что продолжает борьбу за полуостров. При этом депутат отметила, что пакет законов "Крымская платформа" стал "уверенным шагом по деоккупации полуострова". Наконец украинский депутат заявила, что принятый закон - это шаг навстречу интеграции коренных народов страны и уважению их прав.
Напомним, что закон о коренных народах в неотложном порядке внёс в Раду президент страны Владимир Зеленский. Тем временем в ПАСЕ Россия с делегациями ещё четырёх стран выразила протест этой законотворческой инициативе. При этом руководитель русской делегации Пётр Толстой заявил, что своими действиями "Украина вычеркнула из истории 20 миллионов русских".
Отметим, абсурдные инициативы по возвращению Крыма постоянно звучат из уст украинских политиков. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба, например, уверен, что полуостров сам "выскользнет" из рук России. Кроме того, звучали и инициативы продажи полуострова США, воссоздания Речи Посполитой, а также строительства в Крым троллейбусной линии.

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