Депутат Рады раскрыл следующую цель США после "Северного потока - 2": "Ей помогут"

Речь идёт об украинской газотранспортной системе (ГТС). По мнению депутата, именно по ней ударят США в случае, если им удастся расправиться с "Северным потоком - 2".

Как отметил Загородний, вводя санкции в отношении "Северного потока - 2", Штаты пытаются вытеснить Россию с рынка газа в Европе. По мнению депутата, организованный США майдан на Украине преследовал как политические, так и экономические цели.

Он подчеркнул, что в случае блокировки Западом "Северного потока - 2" украинская "ГТС станет следующей целью американских корпораций".

"И ей помогут бесславно закончить свои дни", - процитировали Загороднего на сайте партии.