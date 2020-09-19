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Депутат Рады раскрыл следующую цель США после "Северного потока - 2": "Ей помогут"
19 сентября 2020, 18:05 • 18 • Политика
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Загородний раскрыл следующую цель США после "Северного потока - 2". По его словам, этой цели "помогут", но не возродиться, а "бесславно закончить свои дни".
Речь идёт об украинской газотранспортной системе (ГТС). По мнению депутата, именно по ней ударят США в случае, если им удастся расправиться с "Северным потоком - 2".
Как отметил Загородний, вводя санкции в отношении "Северного потока - 2", Штаты пытаются вытеснить Россию с рынка газа в Европе. По мнению депутата, организованный США майдан на Украине преследовал как политические, так и экономические цели.
Он подчеркнул, что в случае блокировки Западом "Северного потока - 2" украинская "ГТС станет следующей целью американских корпораций".
"И ей помогут бесславно закончить свои дни", - процитировали Загороднего на сайте партии.
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