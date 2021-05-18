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Депутат Рады раскрыл планы Киева о большой войне с Россией
18 мая 2021, 09:20 • 103 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин раскрыл планы Киева о большой войне с Россией. По его словам, финансовую сторону возьмёт на себя американо-британский союз.
По словам Кузьмина, Киев, действуя в интересах западных кураторов, всеми силами пытается втянуть Россию в большую войну. При этом США или Великобритания, конечно, не станут принимать участие в этой войне - выйти на поле бое против ядерной державы никто не захочет. Поэтому в качестве пушечного мяса используют Украину, а Европа будет втянута в этот конфликт невольно.
"Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе", - отметил Кузьмин в своём Facebook-аккаунте, говоря о лидере оппозиционной партии Викторе Медведчуке.
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