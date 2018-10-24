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Депутат Рады раскритиковал Киев за отказ платить пенсии жителям Крыма
24 октября 2018, 08:39 • 160 • Украина
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко раскритиковал украинские власти за отказ перечислять пенсии и социальные выплаты жителям Крыма.
РИА Новости
Об этом сообщает NewsOne.
«Сейчас они (жители Крыма. — RT) абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда», — заявил депутат.
Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил «переименовать» Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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