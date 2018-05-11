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Депутат Рады просит усилить присутствие силовиков на границе с Крымом
11 мая 2018, 17:24 • 103 • Украина
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой усилить присутствие подразделений Нацгвардии и увеличить число силовиков в приграничных населённых пунктах.
© Александр Полегенько / РИА Новости
По её словам, ситуация на юге Херсонской области является проблемой нацбезопасности Украины.
«Обращаюсь к премьер-министру с призывом решить наконец вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской (области. — RT), особенно в Геническом районе», — написала на своей странице в Facebook Гопко.
Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины усилит работу на границе с Крымом.
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