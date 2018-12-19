Депутат Рады призвала экс-президентов страны помочь спасти нацию от вымирания

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь ей спасти украинскую нацию от вымирания.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что во время выступления на форуме «Трансформация Украины» она попросила бывших лидеров страны поддержать её Стратегию сохранения человеческого потенциала.

«Я три года подряд обращаюсь с письмами к премьер-министру и президенту с просьбой создать отдельную группу по сохранению человеческого потенциала при кабмине. Ответа — ноль. Единственное, что интересует эту власть, — это следующие выборы», — сказала она, отметив, что у народа нет шансов на выживание до тех пор, пока в государстве не произойдёт смена политических элит.

«Я рассчитываю на нашу совместную реакцию и на поддержку всех вас, бывших президентов Украины и представителей этого форума. У нас нет шансов сохранить украинскую нацию, если мы не изменим государственную политику и наше личное отношение. Мы должны не посыпать голову пеплом, а действовать», — отметила она.

По мнению депутата, лишь её Стратегия сохранения человеческого потенциала может предотвратить вымирание украинцев.

В октябре Богомолец рассказала, как на Украине «революция родила монстра».