Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вице-спикер Госдумы порвал в лоскуты грузинскую журналистку (Руслан Осташко)
Настоящие хозяева РФ. Почему Центробанк - это первая власть. Валентин Катасонов
"Нападать на Эстонию нет смысла": Глава МВД Эстонии объяснил, почему &...
В России пишут новую конституцию? (Telegram.Обзор)
Главная / Украина

Депутат Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

13 июля 2019, 11:24  •  155 • Украина
Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош предложил захватить «десяток итальянцев», находящихся на территории Украины.
 
© РИА Новости
 

Как сообщает газета «Известия», соответствующее предложение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину», — написал Ярош.

Как отмечает издание, Ярош считает нужным обвинить этих итальянцев в том, что они являлись ополченцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а после «долго судить» по данным обвинениям и вынести им приговор о пожизненном заключении.

Отмечается, что Ярош, вновь баллотирующийся в депутаты Рады, предлагает таким образом ответить на то, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал приговор Маркиву.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 16:09
Молдова угрожает перекрыть Приднестровью автомобильное движение
13 июля 2019, 11:24
В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомёта
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
13 июля 2019, 01:39
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
12 июля 2019, 15:54
Гройсман поручил проработать обращение Зеленского по наказанию Климкина
12 июля 2019, 15:54
Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
07 июля 2019, 22:09
Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти
07 июля 2019, 12:39
Украинские СМИ нашли признание "Борисыча" в атаке MH17 "Буком". Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.