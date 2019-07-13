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Депутат Рады призвал захватывать итальянцев на Украине
13 июля 2019, 11:24 • 155 • Украина
Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош предложил захватить «десяток итальянцев», находящихся на территории Украины.
© РИА Новости
Как сообщает газета «Известия», соответствующее предложение он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину», — написал Ярош.
Как отмечает издание, Ярош считает нужным обвинить этих итальянцев в том, что они являлись ополченцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а после «долго судить» по данным обвинениям и вынести им приговор о пожизненном заключении.
Отмечается, что Ярош, вновь баллотирующийся в депутаты Рады, предлагает таким образом ответить на то, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал приговор Маркиву.
*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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