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Депутат Рады призвал взять семью убитого Бабченко под опеку государства
30 мая 2018, 13:09 • 60 • Украина
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил о необходимости взять семью убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко под опеку государства.
AFP
Об этом Геращенко написал в своём Facebook.
«Семья Аркадия Бабченко должна быть взята под опеку Украиной, ради которой Аркадий пожертвовал своей жизнью!» — заявил украинский депутат.
Он выразил уверенность в том, что «возмездие настигнет заказчиков, а также организаторов и исполнителей этого подлого террористического акта».
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от властей Украины найти организаторов убийства Бабченко.
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