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Депутат Рады призвал власти отказаться от "патриотического пафоса": "Мы без России не можем"

15 октября 2021, 11:30  •  135 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин призвал власти Украины отказаться от "патриотического пафоса". По его словам, им пора прямо заявить - "мы без России не можем" не только войну закончить, но и много чего другого.
Волошин отметил, что непременным итогом политики Киева в отношении Москвы станет капитуляция Украины перед Россией. При этом отказ от конструктивного диалога по Донбассу может стоить Украине холодной зимы.
"Естественно, что если мы ещё будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля", - сказал он, отметив, что энергетическая и экономическая капитуляция Украины перед Россией неизбежна.
По словам Волошина, в этих условиях "власть должна откинуть этот патриотический пафос". Он отметил, что Киеву следует прямо признать:
"Мы без России не просто не можем войну остановить", - сказал он.
По его словам, Украина без России также не может "обеспечить наличие тепла в квартирах", "обеспечить работу остатков промышленности", "обеспечить наличие электричества в электросетях".
"Таково сегодня положение России относительно Украины", - подытожил он.

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