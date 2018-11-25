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Депутат Рады призвал власти Британии отказать Охлобыстину в визе

25 ноября 2018, 14:09  •  40 • Украина
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что обратился к британскому премьеру Терезе Мэй с требованием отказать российскому актёру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.
 
© Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
 

Геращенко отметил, что Охлобыстин приглашён на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании», который пройдёт в Лондоне​​​ 27 ноября. 

«Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу Ивану Охлобыстину», — написал он в Facebook.

В августе сообщалось, что в чёрный список Украины включены три российских писателя.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало чёрный список российских деятелей культуры. В него входят Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. 

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