Депутат Рады призвал власти Британии отказать Охлобыстину в визе

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что обратился к британскому премьеру Терезе Мэй с требованием отказать российскому актёру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.

Геращенко отметил, что Охлобыстин приглашён на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании», который пройдёт в Лондоне​​​ 27 ноября.

«Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу Ивану Охлобыстину», — написал он в Facebook.

В августе сообщалось, что в чёрный список Украины включены три российских писателя.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало чёрный список российских деятелей культуры. В него входят Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.