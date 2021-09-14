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Депутат Рады призвал вернуться к прямым поставкам газа из России
14 сентября 2021, 19:10 • 170 • Политика
Незалежной не хватит сырья собственной добычи для поддержания нужд промышленности
Властям Украины необходимо заключить с Россией прямой газовый контракт, что помогло бы киевскому режиму избежать скачков цен на голубое топливо на фоне роста стоимости сырья на европейском рынке. К этому призвал руководство страны сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
По его словам, сегодня на рынке газа складывается угрожающая ситуация, цены ежедневно бьют рекорды, а к зиме на этом направлении станет еще хуже. Отметим, что во вторник, 14 сентября, стоимость голубого топлива пробила очередной потолок – за $800 за тыс. куб.
"Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тыс гривен (111-148 долларов) за тысячу кубометров", – пояснил в эфире телеканала "Наш" оппозиционер.
Депутат Верховной рады отметил, что газа собственной добычи для обеспечения нужд населения хватит, однако необходимо спасти и отечественную индустрию.
"Для снижения цен для промышленности нужно заключать прямые контракты с Россией, но власти абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", – цитирует РИА "Новости" Бойко.
Напомним, постмайданные вожди с 25 ноября 2015 года отказались закупать газ напрямую у РФ, поскольку объявили ее "агрессором", а используют так называемый реверс из Европы – т.е. забирают в собственных хранилищах российское топливо, но уже принадлежащее одной из стран ЕС. В январе нынешнего года премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль заявил, что кабмин не собирается возобновлять прямые закупки газа у России.
Накануне директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон выразил убеждение, что в связи с неудержимым ростом цен на голубое топливо в Европе и наступающей зимой украинским властям придется потратить на уголь и газ все доходы, заработанные на рекордном урожае зерновых.
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