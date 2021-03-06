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Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

06 марта 2021, 00:15  •  60 • Украина

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду.

«Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит Кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее о том, что Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тысяч заболевших ежедневно», — сказал он.

Стоит отметить, что на Украине вторые сутки регистрируют более 10 тысяч новых случаев COVID-19. А еще

Он не исключил, что власти могут снова ввести жесткую изоляцию, при этом, по словам премьера, правительству довольно сложно дается принятие решения об усилении карантинных мер.

Напомним, по прогнозам экспертов, весной украинцев ожидает повышение цен на все без исключения товары и услуги.

Уже вчера, 4 марта, в стране резко подскочил в цене бензин. Сейчас цена на заправках А-95 от 30 до 32 гривен (два дня назад — 26-28 грн). Как следствие, на днях ожидается резкое подорожание продуктов питания.

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