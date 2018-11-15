Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Да кто ж его досмотрит? Это же Путин!»: Президент России в Сингапуре прошел не ...
Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"
Украина мерзнет, готовит поход на Москву и требует автокефалии. Вечер с Соловьев...
Пушков: Если бы не русские, войска США не высадились бы в Европе
Главная / Украина

Депутат Рады призвал создать антикризисный штаб по ситуации с отоплением на Украине

15 ноября 2018, 13:39  •  76 • Украина
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием создать антикризисный штаб из-за проблем с теплоснабжением в ряде украинских городов.
 
Reuters
 

«Я обращаюсь к президенту Украины. Считаю, что сейчас необходимо создать срочный штаб для борьбы с этим кризисом, с этой, я считаю, техногенной катастрофой, чрезвычайной ситуацией», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Политик отметил, что «лично готов войти в этот штаб, работать и делиться опытом».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация с теплоснабжением показала необходимость повышать уровень ответственности местных властей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 18:09
Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября
14 ноября 2018, 14:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в ряде городов Украины
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный поток — 2»

14 ноября 2018, 21:24
СМИ: Проведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноября
15 ноября 2018, 10:24
Эксперт объяснил нежелание Киева закрыть сайт «Миротворец»
14 ноября 2018, 14:54
На Украине заявили о необходимости увеличить расходы на оборону
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
15 ноября 2018, 00:54
Холодная война-2: Россия еще не ввязалась, но уже выиграла (Анжелина Проскурина)
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
15 ноября 2018, 00:54
Берлин призвал Киев ликвидировать сайт «Миротворец»
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.