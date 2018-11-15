Депутат Рады призвал создать антикризисный штаб по ситуации с отоплением на Украине

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием создать антикризисный штаб из-за проблем с теплоснабжением в ряде украинских городов.

«Я обращаюсь к президенту Украины. Считаю, что сейчас необходимо создать срочный штаб для борьбы с этим кризисом, с этой, я считаю, техногенной катастрофой, чрезвычайной ситуацией», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Политик отметил, что «лично готов войти в этот штаб, работать и делиться опытом».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация с теплоснабжением показала необходимость повышать уровень ответственности местных властей.