|
Депутат Рады призвал создать антикризисный штаб по ситуации с отоплением на Украине
15 ноября 2018, 13:39 • 76 • Украина
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием создать антикризисный штаб из-за проблем с теплоснабжением в ряде украинских городов.
Reuters
«Я обращаюсь к президенту Украины. Считаю, что сейчас необходимо создать срочный штаб для борьбы с этим кризисом, с этой, я считаю, техногенной катастрофой, чрезвычайной ситуацией», — цитирует его телеканал «112 Украина».
Политик отметил, что «лично готов войти в этот штаб, работать и делиться опытом».
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация с теплоснабжением показала необходимость повышать уровень ответственности местных властей.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
10 ноября 2018, 23:09
|
12 ноября 2018, 06:28
|
10 ноября 2018, 02:09
|
10 ноября 2018, 07:09
|
13 ноября 2018, 06:39
|
10 ноября 2018, 02:28
|
12 ноября 2018, 14:24