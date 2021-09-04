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Депутат Рады пригрозил «вырвать кадык» Гордону
04 сентября 2021, 02:30 • 56 • Украина
Бывший член партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Евгений Шевченко, известный своими пророссийскими заявлениями и встречами с Александром Лукашенко, пригрозил «вырвать кадык» украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.
Шевченко возмутился заявлениями, который Гордон позволил себе в недавнем нашумевшем интервью с российским рэпером Моргенштерном. Пропагандист нелестно отзывался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
«Гордон в интервью с Моргенштерном заявил, что к Лукашенко ездить нельзя. Те, кто это делают… А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравится?
Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходится все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры.
Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь — в зале кадык тебе вырву, хочешь — в прямом эфире разберёмся. Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка», — написал депутат Рады в своем Telegram-канале.
Напомним, угроза «вырвать кадык» уже превратилась на Украине в мем и как раз с подачи Гордона, который записал смехотворный видеоролик, в котором продемонстрировал технику этого устрашающего приёма.
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