Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

Депутат Рады пригрозил Поклонской тюрьмой

18 октября 2021, 17:40  •  62 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандалист Гончаренко воодушевился экстрадицией венесуэльского предпринимателя и решил, что такая же участь уготована послу РФ
Посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонской ожидает судьба гражданина Венесуэлы бизнесмена Алекса Сааба, которого власти африканского государства экстрадируют по запросу Вашингтона за якобы помощь в отмывании денег президента его страны Николаса Мадуро.
С таким прогнозом выступил скандальный депутат Верховной рады от порошенковской "Евросолидарности" и любитель устраивать перформансы в стенах ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Украинский парламентарий-хамелеон уверен, что главу дипмиссия РФ Прая посмеет экстрадировать по требованию киевского режима. По его словам, Поклонская якобы виновна в "государственной измене", а также в помощи "российской пропаганде", которая "серьезнее отмывания денег".
"Наташа, твой отпуск скоро кончится, будешь послом в Лукьяновском СИЗО. Всех ждет правосудие, махинаторов и предателей – особенно. Пора домой", – написал поджигатель одесского Дома профсоюзов в своем "Фейсбуке".
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Республику Кабо-Верде.
Ранее в понедельник, 18 октября, в беседе с РИА "Новости" политик сообщила, что должна прибыть к месту службы в течение месяца со дня публикации указа о своем назначении. Дипломат добавила, что в настоящий момент уже "занята сбором и переездом".
Добавим, украинские власти сразу же после новости о назначении Поклонской заговорили о якобы праве Незалежной добиться от Кабо-Верде выдачи экс-прокурора Крыма в Киев. В ответ Москва посоветовала постмайданным деятелям попробовать "применить украинское правосудие" на территории соборной, потом уже браться за африканское. Более того, уже и в самой Прае категорически отвергли возможность экстрадиции посла РФ в третью страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 11:50
В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
18 октября 2021, 10:05
"Любимая наша страна": Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ гимном России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.