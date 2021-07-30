Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию

Депутат Рады придумал, как выдворить с территории Украины Петра Порошенко и всю его партию за отсутствие патриотизма.

Депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский внёс законопроект, который предлагает лишать гражданства депутатов, если те входят во фракции или группы вместе с владельцами расположенных в России кондитерских предприятий. Речь идёт о предприятиях, которые работали на территории России с 2014 по 2017 год.

Данный законопроект, судя по всему, написан специально под бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников в парламенте. Порошенко выступает владельцем кондитерской фабрики Roshen, которая работала в Липецке до июня 2017 года. Наличие бизнеса в России не мешало политику критиковать Москву и заявлять о "русской агрессии".

Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определённых настоящей статьёй, предусматривает потерю гражданства Украины без издания соответствующего указа президента Украины, - говорится в законопроекте.

Отметим также, что данный документ является ответом на другую законодательную инициативу, автором которой стали представители "Голоса", "Свободы" и "Европейской солидарности" (бывший "Блок Петра Порошенко"). Она предлагает лишать украинского гражданства каждого, кто ранее получил паспорт гражданина России. В случае принятия законопроекта украинские власти фактически откажутся от жителей Юго-Востока, большинство из которых являются гражданами России.