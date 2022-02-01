Депутат Рады предупредил о "кровавой бане" на Украине: "Как бы я хотел ошибаться"

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил о "кровавой бане" на Украине. "Как бы я хотел ошибаться", - признаётся он.

Своими размышлениями о будущем команды действующего президента Украины Владимира Зеленского Илья Кива поделился с подписчиками в Telegram. По его словам, "для Зеленского и его труппы "95-го квартала", "чтоб не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути".

По мнению Кивы, первым вариантом для Зеленского может быть сложение полномочий и роспуск парламента, после чего "мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию".

Второй вариант предусматривает кровавую провокацию в Донбассе "с помощью прибывающих в Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК с большим опытом подобных задач, которые они выполняли на Востоке (Ирак, Сирия, Ливия)".

Таким образом, считает депутат, Зеленский и его команда могут спровоцировать Москву к действию, "превратив Украину в кровавую баню". Политик полагает, что после выполнения такой задачи Зеленский сбежит в Великобританию, "как правительство и власть в изгнании, поближе к своему имуществу, которое существенно увеличилось за последние два года".

По словам Ильи Кивы, вероятнее всего, Зеленский выбрал второй вариант, потому как из-за личных качеств не способен на первый.

"Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину", - написал депутат.