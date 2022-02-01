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Депутат Рады предупредил о "кровавой бане" на Украине: "Как бы я хотел ошибаться"

01 февраля 2022, 12:15  •  297 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил о "кровавой бане" на Украине. "Как бы я хотел ошибаться", - признаётся он.
Своими размышлениями о будущем команды действующего президента Украины Владимира Зеленского Илья Кива поделился с подписчиками в Telegram. По его словам, "для Зеленского и его труппы "95-го квартала", "чтоб не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути".
По мнению Кивы, первым вариантом для Зеленского может быть сложение полномочий и роспуск парламента, после чего "мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию".
Второй вариант предусматривает кровавую провокацию в Донбассе "с помощью прибывающих в Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК с большим опытом подобных задач, которые они выполняли на Востоке (Ирак, Сирия, Ливия)".
Таким образом, считает депутат, Зеленский и его команда могут спровоцировать Москву к действию, "превратив Украину в кровавую баню". Политик полагает, что после выполнения такой задачи Зеленский сбежит в Великобританию, "как правительство и власть в изгнании, поближе к своему имуществу, которое существенно увеличилось за последние два года".
По словам Ильи Кивы, вероятнее всего, Зеленский выбрал второй вариант, потому как из-за личных качеств не способен на первый.
"Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину", - написал депутат.

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