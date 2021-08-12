Депутат Рады предупредил Киев о последствиях игнорирования посланий Путина

Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Россия уже 10 раз предупреждала Украину о неверно выбранном пути

Нардеп от партии "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин обратил внимание на то, что власти Украины неадекватно реагируют на "месседжы" президента России Владимира Путина. Киев просто игнорирует послания Москвы, что ничем хорошим закончиться для Незалежной не может.

Первое предупреждение касалось госпереворота на Украине в 2014 году. Затем было послание в виде воссоединения Крыма с Россией. Ни в первый, ни во второй раз украинские власти ничего не поняли.

Затем, пишет депутат в "Фейсбук", шли сигналы в виде Донбасса, "Турецкого потока", "Северного потока – 2". Киеву же было "пофиг". По мнению Кузьмина, предупреждал Украину Путин и с помощью роста стоимости голубого топлива, иском в ЕСПЧ к Незалежной, заявлением в ООН, а также обвинением в неправомерном преследовании лидера партии Виктора Медведчука. Сигналом стала и статья президента России об Украине.

Кузьмин указывает на то, что Киев в ответ лишь говорит, что если кого-то что-то не устраивает, "валите" в РФ. Депутат задал вопрос своим подписчикам, как они считают, осознает ли власть Украины, к чему приведет их ошибочная политическая линия. Кузьмина волнует, поймет ли Киев слова президента РФ о том, что Незалежная, покидая Советский Союз, незаконно прибрала к рукам не свою территорию.

Таким образом депутат Рады упрекнул Киев в игнорировании предупреждений Путина. Украинские интернет-пользователи сошлись во мнении, что их власти не думают о последствиях своих действий. Кто-то считает, что Киев просто по указке Запада "дразнит медведя", кто-то, что политическая элита живет в свое удовольствие и о простом народе не задумывается. Некоторые даже отметили, что Украина вздохнет с облегчением, когда нынешнюю власть попросят удалиться.

"Уверен, что не понимают. Некому у них там думать и видеть все эти события на таком расстоянии. Мыслят максимум на месяц вперед", "А им все пофиг. Они же живут, ни в чем себе не отказывая. А чтобы скучно не было, дразнят соотечественников разными законами и палкой тычут в соседа", "Все он понимает, хозяин ему поставил задачу играть под дурачка!"– пишут комментаторы.

