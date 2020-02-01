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Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку для оплаты услуг ЖКХ

01 февраля 2020, 20:39  •  93 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммунальные услуги.
 
© wikimedia
 

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина». 

Парламентария попросили прокомментировать жалобу украинской пенсионерки на то, что счета за коммунальные услуги сравнялись с размером пенсии на Украине.

Депутат рассказал, что встречал женщину, которая хотела получить субсидию, имея несколько квартир.

По его словам, «нужно смотреть, что там за имущество».

«Если есть собака элитной породы во дворе, то она может её продать в любой момент и спокойно заплатить (по счетам)», — сказал он.

Позже Грабар в соцсетях извинился перед теми, кого оскорбили его слова. Он заявил, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.

«Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни», — заявил он.

В конце декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины.

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