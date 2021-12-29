Депутат Рады предложил неожиданное решение конфликта с Россией: "Москва имеет право"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил неожиданное решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, Москва исторически имеет право на некоторые решения по Украине.

В частности, по словам депутата, обе страны должны состоять в союзном государстве. Он отметил, что исторически у Москвы есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину". По словам Кивы, в связи с этим Украина и Россия должны соединиться в едином славянском союзе и вместе бороться против Запада.

При этом, оценивая политику Москвы в отношении Украины, депутат отметил, что такая политика "заслуживает уважения".

"По надуманным статьям, за мою политическую позицию власть президента Украины Владимира Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок", - заявил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Украины возбудила против Кивы уголовное дело о госизмене после поздравлений им президента России Путина с днём рождения. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа. Инициаторами возбуждения дела против Кивы стали члены партии "УДАР".

Также против Кивы было возбуждено ещё одно дело после того, как он отпраздновал годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. О возбуждении дела сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, однако не указала, по какой статье. В интернете появился ролик, где Кива с автоматом в руках говорит, что празднует убийство 15 октября 1959 года спецслужбами Степана Бандеры в Мюнхене.