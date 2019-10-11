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Депутат Рады предлагает легализовать эвтаназию на Украине

11 октября 2019, 19:09  •  99 • Украина
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос собирается внести законопроект о легализации эвтаназии.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания», — написал депутат.

Ранее депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны на Украине.

7 октября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что поддерживает легализацию проституции в стране.

30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие дни на рассмотрение Верховной рады будет подан законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

В августе во время выступления на форуме в Стамбуле украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.

Подробнее — в материале RT.

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