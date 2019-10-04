Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык в 2020 году
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
В РАН признали, что наука развалена, Академия убивается
Главная / Украина

Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией

04 октября 2019, 11:39  •  40 • Украина
Позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.
 
РИА Новости
 

«Всё, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция», — сказал он.

По его словам, попытки вынести «этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства».

Как отметил парламентарий, это может сорвать мирные договорённости.

Ранее Яременко сообщил, что закон об особом статусе Донбасса не станут выносить на референдум.

Как отмечали в Киеве, Украина будет обсуждать соответствующий закон после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
03 октября 2019, 16:09
Назначен новый секретарь СНБО Украины
04 октября 2019, 01:54
«Мечтает о политическом реванше»: как Порошенко использует формулу Штайнмайера в борьбе с Зеленским
03 октября 2019, 19:24
Трамп считает, что Украине следует расследовать деятельность Байденов
03 октября 2019, 17:39
Захарова: встреча глав МИД "нормандской четверки" в практическом плане пока не обсуждается
03 октября 2019, 13:09
На Украине образовалось новое поле политической борьбы
03 октября 2019, 19:24
Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
29 сентября 2019, 20:40
В России возрождается целая отрасль. Остро нужны работники
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
28 сентября 2019, 09:39
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
29 сентября 2019, 08:24
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
30 сентября 2019, 07:09
Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.