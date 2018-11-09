|
Депутат Рады попал в ДТП с грузовиком
09 ноября 2018, 17:54 • 33 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко стал участником ДТП с грузовым автомобилем, в результате которого пострадал один человек.
РИА Новости
Об этом он написал в своём Facebook.
«Друзья, со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешённом месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик», — заявил Лещенко.
Депутат добавил, что он и водитель грузовика не пострадали. С места ДТП была госпитализирована помощница Лещенко.
По его словам, участники аварии ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
Ранее в Кировоградской области Украины попал в ДТП другой депутат Рады, Дмитрий Линько.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
07 ноября 2018, 01:09
|
08 ноября 2018, 19:09
|
03 ноября 2018, 15:54
|
05 ноября 2018, 03:39
|
07 ноября 2018, 07:39
|
03 ноября 2018, 11:24
|
07 ноября 2018, 17:24