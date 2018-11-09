Депутат Рады попал в ДТП с грузовиком

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко стал участником ДТП с грузовым автомобилем, в результате которого пострадал один человек.

Об этом он написал в своём Facebook.

«Друзья, со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешённом месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик», — заявил Лещенко.

Депутат добавил, что он и водитель грузовика не пострадали. С места ДТП была госпитализирована помощница Лещенко.

По его словам, участники аварии ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Ранее в Кировоградской области Украины попал в ДТП другой депутат Рады, Дмитрий Линько.