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Между тем в войне победило Русское государство

Бывший спикер Верховной рады Андрей Порубий написал провокационный пост на своей странице в "Фейсбук", указав, что битве под Оршей в 1514 году "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.

Политик решил поздравить с этим "праздником" не только украинцев, но и поляков, литовцев и белорусов, для которых главным врагом были и навсегда останутся "зажерлывые москвичи".

В комментариях некоторые пользователи соцсети предложили отмечать этот день военным парадом и славить память "украинско-польско-литовско-белорусского войска". Однако нашлись и те, кто далеко не так оптимистично воспринял поздравление Порубия, не стесняясь в едких словах в его адрес.

"Очень интересно, когда дегенерат со справкой (ведь картавость и заячья губа являются безусловным пороками развития) позиционирует себя, как лидера нации и подмазывается к историческим фактам, к которым не имеет никакого отношения ни он сам, ни страна, которую сейчас составляет Украина", – пишут украинцы.

Напомним, битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Несмотря на то, что в той битве Великое княжество Литовского и Королевства Польского одержало победу, достичь главной цели – возвращения Смоленска, – они не смогли. Война закончилась в 1522 году, финальную победу одержало Русское государство, после чего к его составу присоединились смоленские земли.