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Депутат Рады отмерил Украине 10 лет существования

29 ноября 2021, 20:45  •  150 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Страна переживает глубочайший демографический кризис - к 2050 году численность населения сократится до 35 миллионов человек
Украина в ближайшие 10 лет исчезнет вследствие высоких темпов убыли населения. Такой неутешительный прогноз дал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ходе сегодняшнего заседания согласительного совета парламента.
Свой вывод политик сделал на основе обнародованных на днях данных ООН о демографической обстановке в Незалежной, согласно которым около 30% украинцев не доживают до 65 лет.
"Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 млн человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", – цитирует РИА "Новости" парламентария.
По его словам, примерно три миллиона соотечественников работают за границей, и в ближайшее время число эмигрантов будет лишь расти. Он отметил, что только за первые 6 месяцев текущего года численность населения страны сократилась на 205 тыс человек.
"Если такие темпы будут сохраняться, за десять лет Украины вообще не станет", – убежден Рабинович.
Представитель ОПЗЖ подчеркнул, что в 2021 г. уровень рождаемости в соборной достиг исторического минимума.
"Каких реформ вам еще не хватает, чтобы убить Украину?" – обратился депутат к коллегам.
В Незалежной на момент развала СССР проживало свыше 50 млн человек. По итогам последней официальной переписи населения в 2001 г. в Республике насчитали 48,24 млн постоянных жителей. Однако, с учетом потери Крыма и Донбасса, военных действий на территории шахтерского края, высокой смертности из-за коронавируса, невозвращенцев-гастарбайтеров, в настоящий момент невозможно доподлинно знать, сколько в реальности людей проживает на Украине.
Напомним, 28 ноября на сайте ООН появилась аналитическая справка "Демографические процессы", согласно которой Незалежная оказалась одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения. По данным исследования организации, к 2050 году в соборной будут проживать около 35 млн человек.

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