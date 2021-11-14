Депутат Рады откровенно высказался о Зеленском: "Это не речь президента"

Депутат Верховной рады Кучеренко признался в телеэфире, что его напугали и возмутили недавние высказывания Владимира Зеленского об олигархах. "Это не речь президента", - не стал скрывать парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что устроит олигархам "адский период" - причина в разразившемся в стране энергетическом кризисе. В стране из 23 энергоблоков работают лишь три, Украине катастрофически не хватает топлива, а на носу зима.

Эту речь все восприняли по-разному. Так, первый заместитель главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что эта речь недостойна главы страны. При этом политик постарался выражаться максимально "аккуратно", чтобы не "принижать" достоинство президента.

В эфире одного из украинских телеканалов Кучеренко обратился к Зеленскому: "Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею". Это "не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", пояснил депутат.

"Просто жуть, аж страшно стало", - описал Кучеренко свои впечатления от угроз украинского лидера.

Сейчас на Украине 14 энергоблоков не работают вообще, прочие находятся на ремонте. При этом загрузка ТЭС составляет всего 10 процентов от имеющейся мощности.