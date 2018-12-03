Депутат Рады опроверг информацию о задержании в Грузии

Депутат Верховной рады от объединения «Самопомощь», бывший глава добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко опроверг информацию о его задержании в Грузии.

Парламентарий назвал фейком сообщение о его задержании, а также о том, что он «вылетел из Грузии в неизвестном направлении».

«В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации», — написал Семенченко в Facebook.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании в стране шестерых граждан Украины.

В марте сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала депутата Верховной рады Семёна Семенченко сразу на три допроса в один день. По его словам, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на встречи в 14:00, 16:00 и 17:00 19 марта.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы Украины установили причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений.

В июне 2016 года Семенченко предлагал брать в заложники граждан России, чтобы потом обменивать их на содержащихся под стражей украинцев.