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Депутат Рады опроверг информацию о задержании в Грузии
03 декабря 2018, 13:54 • 101 • Украина
Депутат Верховной рады от объединения «Самопомощь», бывший глава добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко опроверг информацию о его задержании в Грузии.
© Алексей Вовк РИА Новости
Парламентарий назвал фейком сообщение о его задержании, а также о том, что он «вылетел из Грузии в неизвестном направлении».
«В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации», — написал Семенченко в Facebook.
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании в стране шестерых граждан Украины.
В марте сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала депутата Верховной рады Семёна Семенченко сразу на три допроса в один день. По его словам, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на встречи в 14:00, 16:00 и 17:00 19 марта.
Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы Украины установили причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений.
В июне 2016 года Семенченко предлагал брать в заложники граждан России, чтобы потом обменивать их на содержащихся под стражей украинцев.
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