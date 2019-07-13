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Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

13 июля 2019, 14:39  •  179 • Украина
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
 
©kyiv.npu.gov.ua
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное Ярошем на его странице в Facebook.

«Если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты», — написал он, прикрепив к посту ссылку на новость о случившемся.

Вместе с тем депутат посоветовал журналистам увольняться из своих СМИ, намекая на возможность физической расправы.

«Коктейлей Молотова» и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже», — добавил он.

Также парламентарий заявил, что озабоченным нарушениями прав людей и свободы слова стоит «заткнуть глотки».

Ранее Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине. Таким образом, по его мнению, надо ответить Италии на то, что итальянский суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

В ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал. Глава телеканала призвал президента Украины Владимира Зеленского осудить данное нападение.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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