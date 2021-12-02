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Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 05:20 • 321 • Политика
Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию в честь "экватора" на должности президента Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин одной поговоркой охарактеризовал политического лидера своей страны.
Несколько дней назад Владимир Зеленский провёл пресс-марафон. Одним из самых ярких моментов стало заявление о готовящемся государственном перевороте, который якобы должен произойти 1 декабря. Президент Украины заверил, что располагает аудиоматериалами, доказывающими обсуждение этого мероприятия представителями России и Украины.
На своей странице в Facebook Кузьмин рассказал, что его попросили прокомментировать пресс-марафон Зеленского. По мнению политика, украинский лидер выглядел жалко, когда пытался "играть роль Государя".
Ренат Кузьмин считает, что игра была плохой, государь – совсем не роль Зеленского, да и место он занимает не своё.
"Как говорится, не по Сеньке шапка, - отметил депутат Рады и добавил три коротких слова. – Провал. Позор. Забвение".
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