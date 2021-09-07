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Депутат Рады объяснил смысл переименования Украины. Дело вовсе не в исторической правде

07 сентября 2021, 02:55  •  79 • Политика
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук высказался об идее своего соотечественника Алексея Арестовича переименовать Украину. Он объяснил, что дело вовсе не в исторической правде.
Алексей Арестович является внештатным советником главы офиса президента Украины и секретарём Трёхсторонней контактной группы по Донбассу и советником по информполитике главы украинской делегации в Минской группе. Этот человек предложил переименовать свою страну в Русь-Украину, так как она является прямой наследницей Киевской Руси. Вторая цель - отобрать бренд "русские" у жителей России.
"Русь - это мы, русы, русины", - уверен Арестович.
По его мнению, украинский язык теперь должен называться "руськой мовой".
Эти идеи прокомментировал Юрий Камельчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он убеждён, что высказывания Арестовича адресованы исключительно жителям России и восприняты ими слишком серьёзно. Мол, русские, которые из России, не понимают шуток.
"По моему мнению, это удачный или, может, кто-то считает, неудачный троллинг в сторону России", - произнёс депутат Рады.
Высказывания Арестовича указывают России, что она вовсе не "старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина".
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок поставил "диагноз" советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Причиной стали всё те же высказывания о "руськой мове".

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