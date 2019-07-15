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Депутат Рады объяснил, почему нужно снять блокаду Донбасса

15 июля 2019, 09:09  •  136 • Политика
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады Донбасса. Свое заявление он опубликовал в видео на Facebook. В частности, Мураев уверен, что снятие блокады приведет к миру на юго-восточных территориях.
"Мир — это не только переговоры. Нужны практические шаги, доказывающие добрую волю, - написал он. - Чуть ли не главный из них — снятие блокады Донбасса, установленной именно как проявление злой воли".
В комментариях его поддержали подписчики.
Пользователь Виктор Роменский написал: "Донбасс свое слово сказал еще в 2014 году... Фашизм не пройдет на землю шахтеров и сталеваров".
"Власть оттолкнула людей не блокадой, а убийствами. Блокада - это детская игра по сравнению с тем, что между Украиной и Донбассом стоит кровь <…> блокада - это ничто, тьфу, по сравнению с тем, как люди голыми руками танки останавливали", - отметила Анжелика Ким.
"Может, для Украины уголь и важнее людей. Но начинать надо с гуманитарных вопросов", - пишет Вадим Дугадко.
"Словами, речёвками, лозунгами нас кормили 5 лет. Но и просто создавать вид бурной деятельности, чем грешит Зеленский, тоже не вариант. Телефонный разговор, состоявшийся недавно, нужно было инициировать ещё 21 мая. Потому что прекращение войны в стране, которая выбрала тебя президентом, гораздо важнее, чем приседание в книксене по Европам", - считает Юрий Мироненко.

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