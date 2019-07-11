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Депутат Рады обвинил Зеленского в уничтожении свободы слова
11 июля 2019, 13:54 • 78 • Украина
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время акции в поддержку журналистов NEWSONE, комментируя реакцию Зеленского на планы украинского и российского телеканалов провести телемост.
«Я ожидал реакции от президента. Если с Порошенко, Парубием, Луценко всё понятно, то я не думал, что человек, который ещё 54 дня назад был коллегой этих журналистов, сам был телепродюсером, любимым нашим артистом, вдруг превратится в человека, который будет уничтожать свободу слова, закрывать каналы только потому, что ему там что-то не нравится», — сказал парламентарий.
Вместе с этим депутат обвинил главу Украины в том, что тот испугался «праворадикалов, кучки людей, которые подняли хайп».
«Мы сегодня здесь собрались, чтобы сказать Зеленскому: «Ты не имеешь права преследовать свободу слова», — заключил Шуфрич.
12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправы.
Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».
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