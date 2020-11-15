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Депутат Рады обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти»
15 ноября 2020, 11:35 • 179 • Украина
Москва, 15 ноября. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук подверг резкой критике действия Киева по вопросу интернирования гражданских лиц.
Пресс-релиз выступления депутата Рады был размещен на официальном сайте фракции. В своем заявлении Медведчук осудил предложение украинского кабмина разрешить в разгар конфликта на Донбассе принудительно отселять россиян, которых СБУ сочтет «угрозой» для национальной безопасности. Кроме того, киевские парламентарии считают, что для интернированных нужно определять порядок их содержания, в также для военнопленных. Этот законопроект уже зарегистрирован в парламенте Незалежной.
Медведчук считает, что подобные законопроекты не что иное, как проявление политики террора и откровенного ущемления конституционных прав людей, которые живут на территории Украины. Он отметил, что вина этих граждан ничем не доказана и может существовать «только в воображении Зеленского и его окружения».
Депутат подчеркнул, что формирование таких «лагерей смерти» может в итоге привести к расправе над неугодными правительству. Медведчук не исключил вариант, что за таким законопроектом кроется стремление Зеленского удержать власть любой ценой.
Автор: Геннадий Плюшкин
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