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Депутат Рады обвинил коллег в употреблении алкоголя перед принятием госбюджета
23 ноября 2018, 10:09 • 82 • Украина
Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что его коллеги «очень хорошо употребляли» алкогольные напитки перед принятием государственного бюджета. Об этом сообщает УНИАН.
globallookpress.com
По его словам, в сессионном зале Рады «первое, что ощущается, — перегар в воздухе».
«Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной радой сейчас хотят голосовать за бюджет», — сказал он.
Также депутат добавил, что украинским парламентариям нужно принимать «нормальные» законы, а не «бухать в сессионном зале».
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2019 год.
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