Депутат Рады обвинил коллег в употреблении алкоголя перед принятием госбюджета

Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что его коллеги «очень хорошо употребляли» алкогольные напитки перед принятием государственного бюджета. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в сессионном зале Рады «первое, что ощущается, — перегар в воздухе».

«Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной радой сейчас хотят голосовать за бюджет», — сказал он.

Также депутат добавил, что украинским парламентариям нужно принимать «нормальные» законы, а не «бухать в сессионном зале».

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2019 год.