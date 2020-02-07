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Депутат Рады обвинил Гончарука во вранье о росте экономики Украины
07 февраля 2020, 19:39 • 133 • Украина
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук врал парламенту, обещая рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет.
РИА Новости
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Голос народа» на «112 Украина».
«В данной ситуации мы имеем премьера, который сам держится за кресло, причем, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше. Он это делал изначально, когда обманул парламент, я думаю, и президента в том числе, представляя нам программу 40% роста экономики, абсолютно чётко понимая, что это не будет выполнено, это вранье», — сказал он.
Вместе с этим депутат добавил, что, по его мнению, в настоящий момент все украинские министры не понимают стоящих перед ними задач и просто пытаются как можно дольше продержаться на своей должности.
В сентябре 2019 года Гончарук заявил, что он намерен добиться роста ВВП страны на 40% в течение последующих пяти лет.
2 февраля Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
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