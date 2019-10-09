Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обман превратил пижамы в "смирительные": Американка изобрела способ уг...
Михеев ЖЕСТКО о "толерантности" Европы и цветных браках! Студия не мож...
Русские ждут объяснений: Москва поставила условие США после скандала с депутатом
Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров
Главная / Украина

Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину

09 октября 2019, 15:09  •  90 • Украина
Депутат Верховной рады Андрей Деркач, инициатор расследования вмешательства в президентские выборы в США, обнародовал документы, которые подтверждают факт давления посольства Соединённых Штатов в Киеве на украинских следователей, передаёт Интерфакс-Украина.
 
РИА Новости
 

По словам депутата, документы засвидетельствовали неоднократную передачу с 14 июля 2017 года первым замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углавой через свою помощницу Полину Чиж посольству США информации, связанной со вмешательством в выборы в Соединённых Штатах и с международной коррупцией, а именно «перечней криминальных производств».

Также, согласно обнародованным данным, компанией Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена, было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.

Деркач отметил, что из-за действий экс-президента Украины Петра Порошенко, при котором оказалась возможной «международная коррупция такого масштаба», новый украинский лидер Владимир Зеленский оказался «втянутым в скандал со вмешательством в выборы президента США и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции».

Материалы уже переданы в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру Украины. Депутатом инициировано создание временной следственной комиссии Верховной рады.

В суд подано ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США через разглашение досудебного следствия.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон. 

В сентябре СМИ писали, что президент США Дональд Трамп пытался найти данные, которые свидетельствовали бы о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в американские выборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 15:09
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
09 октября 2019, 15:09
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину
08 октября 2019, 19:39
Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине
08 октября 2019, 19:39
Херсонский горсовет выступил против формулы Штайнмайера
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
08 октября 2019, 22:54
Опрос: более 70% украинцев против снятия моратория на продажу земли
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2019, 21:39
Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 13:39
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.